Демар Дерозан и Диллон Брукс получили технические замечания за стычку

Демар Дерозан и Диллон Брукс обострили противостояние «Кингз» с «Рокетс».

Форварды перешли на повышенный тон в 3-й четверти. Стычка баскетболистов закончилась обоюдными техническими замечаниями.

«Сакраменто» одержал победу в гостях. Дерозан набрал 21 очко и 6 передач за 40 минут.

На счету Брукса 12 очков. Форвард «Хьюстона» вышел на единоличное 2-е место по техническим фолам (12).