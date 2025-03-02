Демар Дерозан и Диллон Брукс получили технические замечания за стычку
Демар Дерозан и Диллон Брукс обострили противостояние «Кингз» с «Рокетс».
Форварды перешли на повышенный тон в 3-й четверти. Стычка баскетболистов закончилась обоюдными техническими замечаниями.
«Сакраменто» одержал победу в гостях. Дерозан набрал 21 очко и 6 передач за 40 минут.
На счету Брукса 12 очков. Форвард «Хьюстона» вышел на единоличное 2-е место по техническим фолам (12).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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