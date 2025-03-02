Чемпионат Греции. «Паниониос» уступил АЕКу, ПАОК выиграл у «Ариса»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Паниониос» уступил АЕКу, ПАОК выиграл у «Ариса». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 17-0, Олимпиакос – 16-2, АЕК – 11-8, Кардицас – 8-9, Паниониос – 8-10, ПАОК – 9-10, Промитеас – 8-11, Перистери – 7-10, Лаврион – 6-10, Арис – 7-12, Марусси – 5-12, Колоссос – 5-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.