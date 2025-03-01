Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок из-за проблем с коленом

Дата возвращения Джейлена Саггса на данный момент неизвестна.

Защитник «Орландо » выбыл на неопределенный срок из-за проблем с левым коленом.

Саггс не смог доиграть один из матчей 3 января из-за спазмов в спине и с тех пор появился на площадке только один раз – 25 января в победной встрече с «Детройтом». Во время подготовки к этой игре он почувствовал дискомфорт в колене.

Ожидается, что Саггс полностью восстановится. Средние показатели игрока – 16,2 очка и 4,0 подбора.