Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок из-за проблем с коленом
Дата возвращения Джейлена Саггса на данный момент неизвестна.
Защитник «Орландо» выбыл на неопределенный срок из-за проблем с левым коленом.
Саггс не смог доиграть один из матчей 3 января из-за спазмов в спине и с тех пор появился на площадке только один раз – 25 января в победной встрече с «Детройтом». Во время подготовки к этой игре он почувствовал дискомфорт в колене.
Ожидается, что Саггс полностью восстановится. Средние показатели игрока – 16,2 очка и 4,0 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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