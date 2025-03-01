«Атланта» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Кевоном Харрисом
Кевон Харрис пройдет просмотр в «Хоукс».
Форвард провел 34 матча за «Орландо» в последние 2 сезона, набирая 4 очка и 2 подобра за 12,9 минуты.
В активе Харриса в G-лиге в этом году 19,9 очка, 7,5 подбора, 3,6 передачи и 1,6 перехвата в среднем. Баскетболист выступает за фарм-клуб «Атланты».
Команда намерена подписать с ним 10-дневный контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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