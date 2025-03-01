«Атланта» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Кевоном Харрисом

Кевон Харрис пройдет просмотр в «Хоукс».

Форвард провел 34 матча за «Орландо» в последние 2 сезона, набирая 4 очка и 2 подобра за 12,9 минуты.

В активе Харриса в G-лиге в этом году 19,9 очка, 7,5 подбора, 3,6 передачи и 1,6 перехвата в среднем. Баскетболист выступает за фарм-клуб «Атланты».

Команда намерена подписать с ним 10-дневный контракт.