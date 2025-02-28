Бисмак Бийомбо останется в «Сперс» до конца сезона
«Сан-Антонио» подпишет контракт с Бисмаком Бийомбо.
32-летний центровой успешно отыграл 2-е 10-дневное соглашение. Баскетболист дважды оформил дабл-дабл (10+10 и 10+12).
«Сперс» решили сохранить игрока до конца сезона-2024/25. Команда не претендует на успех в отсутствие звездного форварда Виктора Вембаньямы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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