Бисмак Бийомбо подпишет 10-дневный контракт с «Сан-Антонио»
«Сперс» подпишут Бисмака Бийомбо.
«Сан-Антонио» и центровой Бисмак Бийомбо (32 года, 206 см) договорились о 10-дневном контракте.
«Сперс» искали запасного центрового, так как Зака Коллинза обменяли в «Чикаго», а Чарльз Бэсси получил травму колена.
Бийомбо еще не играл в этом сезоне. В прошлом сезоне он выступал за «Мемфис» и «Оклахому».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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