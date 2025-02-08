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Бисмак Бийомбо подпишет 10-дневный контракт с «Сан-Антонио»

«Сперс» подпишут Бисмака Бийомбо.

«Сан-Антонио» и центровой Бисмак Бийомбо (32 года, 206 см) договорились о 10-дневном контракте.

«Сперс» искали запасного центрового, так как Зака Коллинза обменяли в «Чикаго», а Чарльз Бэсси получил травму колена.

Бийомбо еще не играл в этом сезоне. В прошлом сезоне он выступал за «Мемфис» и «Оклахому».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
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