Бисмак Бийомбо подпишет 10-дневный контракт с «Сан-Антонио»

«Сперс» подпишут Бисмака Бийомбо.

«Сан-Антонио » и центровой Бисмак Бийомбо (32 года, 206 см) договорились о 10-дневном контракте.

«Сперс» искали запасного центрового, так как Зака Коллинза обменяли в «Чикаго», а Чарльз Бэсси получил травму колена.

Бийомбо еще не играл в этом сезоне. В прошлом сезоне он выступал за «Мемфис» и «Оклахому».