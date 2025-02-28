Отец Дончича схватился за голову после сложного попадания игрока «Лейкерс»

Лука Дончич стал автором эффектного попадания в игре с «Вулвз».

Защитник «Лейкерс » забросил 3-очковый на исходе владения с сопротивлением. Попадание вызвало эмоциональную реакцию арены. Отец словенца Саша Дончич схватился за голову. В активе Луки 21 очко, 13 подборов и 5 передач в победном матче (111:102).