Отец Дончича схватился за голову после сложного попадания игрока «Лейкерс»
Лука Дончич стал автором эффектного попадания в игре с «Вулвз».
Защитник «Лейкерс» забросил 3-очковый на исходе владения с сопротивлением.
Попадание вызвало эмоциональную реакцию арены. Отец словенца Саша Дончич схватился за голову.
В активе Луки 21 очко, 13 подборов и 5 передач в победном матче (111:102).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости