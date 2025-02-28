Стив Керр о 56 очках Стефа Карри: «Мы здесь привыкли к таким перфомансам, но вряд ли это нам когда-либо надоест. Величайший снайпер»

Стив Керр прокомментировал удачную игру Стефа Карри.

Лидер «Голден Стэйт » реализовал 12 3-очковых и набрал рекордные для себя в сезоне 56 очков в игре с «Орландо».

«Я бы сказал, что мы здесь все избалованы. Привыкли к таким перфомансам, но вряд ли это нам когда-либо надоест. Зрители сегодняшнего матча, даже болельщики «Мэджик», они ведь понимают, что наблюдали за величайшим снайпером и одного из величайших исполнителей.

Дело не только в точных бросках, есть ведь еще красота движений и смелость – только посмотрите на попытки, которые Стеф готов исполнить. Невероятный баскетболист, который устроил сегодня настоящее шоу», – заявил главный тренер «Уорриорз».