Стив Керр о 56 очках Стефа Карри: «Мы здесь привыкли к таким перфомансам, но вряд ли это нам когда-либо надоест. Величайший снайпер»
Стив Керр прокомментировал удачную игру Стефа Карри.
Лидер «Голден Стэйт» реализовал 12 3-очковых и набрал рекордные для себя в сезоне 56 очков в игре с «Орландо».
«Я бы сказал, что мы здесь все избалованы. Привыкли к таким перфомансам, но вряд ли это нам когда-либо надоест. Зрители сегодняшнего матча, даже болельщики «Мэджик», они ведь понимают, что наблюдали за величайшим снайпером и одного из величайших исполнителей.
Дело не только в точных бросках, есть ведь еще красота движений и смелость – только посмотрите на попытки, которые Стеф готов исполнить. Невероятный баскетболист, который устроил сегодня настоящее шоу», – заявил главный тренер «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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