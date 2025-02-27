Евгения Фролкина: «Как сказал наш тренер, если бы нас допустили во Францию, мы бы там всех победили»
Евгения Фролкина рассказала о турнире по баскетболу 3х3 на Играх в Париже.
«Как сказал наш тренер, если бы нас допустили во Францию, мы бы там всех победили.
Хотя уровень все команды показали хороший, и девчонки, и парни. В Токио не было ни Германии, ни Испании, которые на этот раз сыграли в финале, — интересно было бы с ними встретиться.
А вот по организации, насколько я слышала, в Японии все было гораздо круче. Даже несмотря на то, что на этот раз игры были со зрителями, а у нас — пустые трибуны», — сказала серебряный призер Олимпиады в Токио в баскетболе 3х3.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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