Евгения Фролкина: «Как сказал наш тренер, если бы нас допустили во Францию, мы бы там всех победили»

Евгения Фролкина рассказала о турнире по баскетболу 3х3 на Играх в Париже.

«Как сказал наш тренер, если бы нас допустили во Францию, мы бы там всех победили.

Хотя уровень все команды показали хороший, и девчонки, и парни. В Токио не было ни Германии, ни Испании, которые на этот раз сыграли в финале, — интересно было бы с ними встретиться.

А вот по организации, насколько я слышала, в Японии все было гораздо круче. Даже несмотря на то, что на этот раз игры были со зрителями, а у нас — пустые трибуны», — сказала серебряный призер Олимпиады в Токио в баскетболе 3х3.