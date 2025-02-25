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Демаркус Казинс: «На месте топ-команд Запада мне было бы страшновато выходить на «Уорриорз» в первом раунде»

Демаркус Казинс оценил уровень «Голден Стэйт» с Джимми Батлером.

«Уорриорз» стали лучше. Не думал, что этот обмен позволит им столь многое изменить. Но вы же слышите, что сейчас говорят лидеры команды. Дрэймонд открыто заявляет о чемпионстве. Стеф играет с уверенностью, которую мы еще не видели у него в этом сезоне. Точно можно сказать, что эта сделка с Джимми Батлером зажгла искру в команде. Их ожидания определенно выросли.

На месте топ-команд Запада мне было бы страшновато выходить на «Уорриорз» в первом раунде. Я бы попытался аккуратно уйти от такого противостояния. Ну, знаете, давайте проиграем пару матчей, посмотрим, сможем ли мы получить другого соперника в первом раунде. Любая команда со Стефом Карри в составе в первом же раунде – это страшно», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoГолден Стэйт
logoДемаркус Казинс
logoСтефен Карри
logoНБА
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