«Похоже, что у них отвалились колеса». В НБА не верят в перспективы «Финикса»

Специалисты поделились мнением о «Финиксе».

«Санз» не выйдут в плей-ин, хоть это и звучит дико. Похоже, что они не выносят друг друга», – заявил менеджер клуба Западной конференции.

«Я никогда особо не ставил на «Финикс». Но не верю, что они настолько плохи», – не согласился менеджер другой команды.

«Оптимистичнее настроен насчет «Филадельфии», потому что у тех хотя бы есть активы на драфтах и немного финансовой гибкости. У них есть Тайриз Макси, Джаред Маккейн.

Списать сезон, начать заново, перезагрузиться и двигаться вперед», – рассудил скаут с Востока.

«Похоже, что у «Финикса» отвалились колеса», – заключил третий управленец.