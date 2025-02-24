«Похоже, что у них отвалились колеса». В НБА не верят в перспективы «Финикса»
Специалисты поделились мнением о «Финиксе».
«Санз» не выйдут в плей-ин, хоть это и звучит дико. Похоже, что они не выносят друг друга», – заявил менеджер клуба Западной конференции.
«Я никогда особо не ставил на «Финикс». Но не верю, что они настолько плохи», – не согласился менеджер другой команды.
«Оптимистичнее настроен насчет «Филадельфии», потому что у тех хотя бы есть активы на драфтах и немного финансовой гибкости. У них есть Тайриз Макси, Джаред Маккейн.
Списать сезон, начать заново, перезагрузиться и двигаться вперед», – рассудил скаут с Востока.
«Похоже, что у «Финикса» отвалились колеса», – заключил третий управленец.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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