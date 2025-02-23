Лука Дончич тренировался со Скоттом Бруксом каждый день перерыва на Матч всех звезд

Шэмс Чарания рассказал об адаптации Луки Дончича.

«Лейкерс » были впечатлены его вниманием к одноклубникам с самого начала. Его подход напоминает Леброна Джеймса с точки зрения вовлеченности в дела команды. Он старается помочь партнерам стать лучше.

Лука усердно работает на площадке и в тренажерном зале. Каждый день перерыва на звездный уик-энд занимался с тренером Скоттом Бруксом в тренировочном комплексе в Кабо», – поделился Чарания.