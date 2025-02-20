Джей Джей Редик о том, почему доверил решающий бросок Леброну Джеймсу: «Он поймал хороший ритм»
Джей Джей Редик объяснил, почему доверил решающий бросок Леброну Джеймсу.
«Как тренер, я рад, что у меня есть два парня, которые могут быть как отдающим передачу, так и получающим передачу.
Но казалось, что Леброн, особенно в четвертой четверти, поймал хороший ритм, и я был уверен в нем. И ему удалось совершить два хороших броска», – сказал главный тренер «Лейкерс».
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс упустил две возможности сравнять счет в последнем владении в матче против «Шарлотт» (97:100) .
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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