Джей Джей Редик о том, почему доверил решающий бросок Леброну Джеймсу: «Он поймал хороший ритм»

Джей Джей Редик объяснил, почему доверил решающий бросок Леброну Джеймсу.

«Как тренер, я рад, что у меня есть два парня, которые могут быть как отдающим передачу, так и получающим передачу.

Но казалось, что Леброн, особенно в четвертой четверти, поймал хороший ритм, и я был уверен в нем. И ему удалось совершить два хороших броска», – сказал главный тренер «Лейкерс».

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс упустил две возможности сравнять счет в последнем владении в матче против «Шарлотт » (97:100) .