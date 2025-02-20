Леброн Джеймс после перехода в «Лейкерс» смазал 29 из 30 решающих бросков в концовках

Леброн Джеймс реализовал лишь 1 из 30 решающих бросков за «Лейкерс».

Звездный форвард Леброн Джеймс после перехода в «Лейкерс » реализовал лишь 1 из 30 бросков с игры, которые могли сравнять счет или вывести команду вперед на последних 5 секундах четвертой четверти или овертайма.

В среду в матче против «Шарлотт» (97:100) Джеймс дважды пытался сравнять счет в последнем владении, но смазал.