Леброн Джеймс после перехода в «Лейкерс» смазал 29 из 30 решающих бросков в концовках
Леброн Джеймс реализовал лишь 1 из 30 решающих бросков за «Лейкерс».
Звездный форвард Леброн Джеймс после перехода в «Лейкерс» реализовал лишь 1 из 30 бросков с игры, которые могли сравнять счет или вывести команду вперед на последних 5 секундах четвертой четверти или овертайма.
В среду в матче против «Шарлотт» (97:100) Джеймс дважды пытался сравнять счет в последнем владении, но смазал.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости