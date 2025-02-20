Яннис Адетокумбо: «Бакс» великолепно выглядят сейчас. Быстрые и габаритные»
Яннис Адетокумбо с нетерпением ожидает возвращения на паркет.
Форвард «Милуоки» не играет с начала февраля, но впечатлен приобретениями клуба. Состав пополнили форвард Кайл Кузма, центровой Джерико Симс и защитник Кевин Портер.
«Команда выглядит великолепно. Мы играем очень-очень быстро. Все включаются в борьбу. Мы значительно лучше с точки зрения обороны. Габаритные. Очень воодушевлен», – заключил Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Associated Press
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