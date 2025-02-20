Яннис Адетокумбо: «Бакс» великолепно выглядят сейчас. Быстрые и габаритные»

Яннис Адетокумбо с нетерпением ожидает возвращения на паркет.

Форвард «Милуоки » не играет с начала февраля, но впечатлен приобретениями клуба. Состав пополнили форвард Кайл Кузма , центровой Джерико Симс и защитник Кевин Портер .

«Команда выглядит великолепно. Мы играем очень-очень быстро. Все включаются в борьбу. Мы значительно лучше с точки зрения обороны. Габаритные. Очень воодушевлен», – заключил Адетокумбо .