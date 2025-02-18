Маркифф Моррис: «Вижу в Остине Ривзе будущего участника Матча всех звезд»

Маркифф Моррис выразил восхищение партнером по команде Остином Ривзом.

«Этот парень Остин Ривз , он – особенный. Он один из самых хладнокровных.

Я определенно вижу в нем будущего участника Матча всех звезд», – сказал форвард «Лейкерс ».