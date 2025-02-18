Маркифф Моррис: «Вижу в Остине Ривзе будущего участника Матча всех звезд»
Маркифф Моррис выразил восхищение партнером по команде Остином Ривзом.
«Этот парень Остин Ривз, он – особенный. Он один из самых хладнокровных.
Я определенно вижу в нем будущего участника Матча всех звезд», – сказал форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Diamond Dog в соцсети X
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