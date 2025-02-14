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Сергей Кущенко о смене руководства «Самары»: «Надеемся на «мягкий переход»

«Самара» перейдет под управление государства после процедуры банкротства.

Для управления клубом создано новое юридическое лицо «Баскетбольный клуб «Самара», учредителем которого является региональное Министерство спорта. Возглавит его бывший исполнительный директор Федерации баскетбола области и коммерческий директор клуба в его предыдущем статусе Алексей Ягунов.

«Мы находимся в коммуникации с руководством региона и надеемся на «мягкий переход». Как лига и как люди, заинтересованные в развитии российского баскетбола, мы, конечно, желаем, чтобы самарский баскетбол, который обладает одной из лучших систем в стране, остался и продолжал участвовать в соревнованиях всех уровней.

Сейчас идет детальный разбор долгов, от нас и от РФБ есть все документы, без которых нельзя продолжить играть. У нас будет перерыв на Матч звезд и «окно» ФИБА, по плану, именно за этот период должен закончиться данный процесс. После того, как у нас окажутся все документы, мы сможем допустить обновленную «Самару» до участия в лиге», – прокомментировал смену юридических лиц президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Областное министерство утверждает, что намерено сохранить существующую спортивную систему в полном объеме, включая детские и юношеские направления.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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