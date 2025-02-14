Сергей Кущенко о смене руководства «Самары»: «Надеемся на «мягкий переход»
Для управления клубом создано новое юридическое лицо «Баскетбольный клуб «Самара», учредителем которого является региональное Министерство спорта. Возглавит его бывший исполнительный директор Федерации баскетбола области и коммерческий директор клуба в его предыдущем статусе Алексей Ягунов.
«Мы находимся в коммуникации с руководством региона и надеемся на «мягкий переход». Как лига и как люди, заинтересованные в развитии российского баскетбола, мы, конечно, желаем, чтобы самарский баскетбол, который обладает одной из лучших систем в стране, остался и продолжал участвовать в соревнованиях всех уровней.
Сейчас идет детальный разбор долгов, от нас и от РФБ есть все документы, без которых нельзя продолжить играть. У нас будет перерыв на Матч звезд и «окно» ФИБА, по плану, именно за этот период должен закончиться данный процесс. После того, как у нас окажутся все документы, мы сможем допустить обновленную «Самару» до участия в лиге», – прокомментировал смену юридических лиц президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
Областное министерство утверждает, что намерено сохранить существующую спортивную систему в полном объеме, включая детские и юношеские направления.
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