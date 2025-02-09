Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов: «Поражение, которого мы не заслуживаем»

Владислав Коновалов рассказал о состоянии своей команды.

«Самара», лишившаяся легионеров и нескольких других ключевых игроков основы, проходящая процедуру банкротства, уступила «Енисею» у себя дома.

Команда боролась за победу и выходила вперед в 3-й четверти но не смогла избежать поражения со счетом 74:86.

Защитник Андрей Сопин (24 очка) и форвард Глеб Голдырев (24 очка) установили личные рекорды результативности в Лиге ВТБ.

«Наверное, это такое поражение, которого мы не заслуживаем. Хотелось победы, были и настрой, и желание у игроков. Единственное, конечно, не хватило ротации. Мы вроде бы дали отдохнуть нашим основным игрокам, чтобы чуть продлить их ресурс на четвертую четверть, но провалились, и началась неразбериха в защите, все-таки молодые игроки не совсем еще знают нашу систему. Плюс разыгрался Герасимов, мы вроде поменяли на нем пару защит, но он все равно справлялся и находил партнеров передачей. Нам не удалось использовать такой надежный, казалось, бы атакующий потенциал Ильи Попова, но на нем по два-три человека висят, он даже не может свободно передачу отдать…

Будем анализировать, надеюсь, найдем другие варианты для атаки, более свободные. Понятно, что не хватает боллхендеров, которые могут разыгрывать пик-н-ролл, все-таки одному Сопину тяжело и забивать, и защищаться, хотя по самоотдаче к нему вообще никаких вопросов.

Потеряли Карданахишвили и Пынько, Кулагин из-за травмы не скоро, видимо, вернется… Будем поэтапно подключать и подтягивать до нужного уровня молодых игроков, после матча с «Уралмашем» у нас две недели перерыва. Им не хватает опыта и веры в себя. Сегодня нам помог Чикарев, мы с ним долго разговаривали, пытаясь понять, как ему лучше использовать на площадке свой потенциал.

И, конечно, в очередной раз большой респект нашим болельщикам! Не может быть команды без болельщиков, а у нас в Самаре традиции боления крепкие, нас поддерживают горячо – спасибо им огромное!», – поделился главный тренер Владислав Коновалов.