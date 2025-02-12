Билли Донован о разгромном поражении от «Детройта»: «Это позор»
Билли Донован прокомментировал поражение «Буллс» с разницей в 40 очков.
«Это позор, когда ты сидишь там и это происходит, в этом нет никаких сомнений.
Я думаю, что наши парни, вероятно, чувствуют то же самое. Никто не хочет через это пройти на домашней площадке? Будь то игроки, болельщики, тренеры, кто угодно.
Силовая борьба — это то, с чем у нас всегда были проблемы. Нам нужно найти способ справляться с этим. В такой игре я бы хотел, чтобы кто-то брал на себя ответственность. Это то, с чем мы сталкиваемся, и на что нам нужно реагировать», – сказал главный тренер «Буллс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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