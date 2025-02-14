43 очка и 7 подборов от Си Джей Макколлума помогли «Новому Орлеану» в овертайме одолеть «Сакраменто»
Си Джей Макколлум стал главным героем матча с «Кингз».
Защитник набрал 43 очка, 7 подборов и 3 передачи, «Новый Орлеан» в овертайме одолел «Сакраменто» – 140:133.
За 41 минуту Си Джей реализовал 16 из 25 с игры, включая 7 дальних попаданий.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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