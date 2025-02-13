Никола Йокич оформил 25-й трипл-дабл (26+15+10) в сезоне в игре с «Портлендом»

Никола Йокич снова сделал трипл-дабл.

На его счету 26 очков, 15 подборов, 10 передач и 2 перехвата в победной игре с «Блэйзерс» (132:121). Центровой реализовал 11 из 20 бросков с игры.

Это статистическое достижение стало 25-м для Йокича в сезоне. Он присоединился к Расселлу Уэстбруку (4 раза) и Оскару Робертсону (3) в списке игроков с 3 сезонами с 25 и более трипл-даблами.