Джамал Мюррэй обновил рекорд карьеры, набрав 55 очков в победной игре с «Портлендом»
Джамал Мюррэй помог «Наггетс» справиться с «Блэйзерс» (132:121).
Разыгрывающий обновил личный рекорд результативности и недавно установленный Шэем Гилджес-Александером рекорд для игроков из Канады в регулярных сезонах (54).
На счету Мюррэя 55 очков, защитник реализовал 20 из 36 бросков с игры, 7 из 15 трехочковых и 8 из 9 штрафных. Баскетболист добавил 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата к своей статистической линейке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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