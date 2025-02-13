Джамал Мюррэй обновил рекорд карьеры, набрав 55 очков в победной игре с «Портлендом»

Джамал Мюррэй помог «Наггетс» справиться с «Блэйзерс» (132:121).

Разыгрывающий обновил личный рекорд результативности и недавно установленный Шэем Гилджес-Александером рекорд для игроков из Канады в регулярных сезонах (54).

На счету Мюррэя 55 очков, защитник реализовал 20 из 36 бросков с игры, 7 из 15 трехочковых и 8 из 9 штрафных. Баскетболист добавил 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата к своей статистической линейке.