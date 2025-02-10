Алперен Шенгюн покинул матч с «Торонто» в первой четверти из-за травмы спины, может вернуться к следующей игре

Алперен Шенгюн получил легкую травму.

Центровой «Хьюстона» отыграл всего 3 минуты и покинул площадку в первой четверти, у баскетболиста свело мышцы нижней части спины.

Шенгюн попал на Матч всех звезд в команду Чарльза Баркли, которая уже лишилась травмированного Янниса Адетокумбо.

«Рокетс» справились с «Рэпторс» (94:87) без помощи Шенгюна и прервали серию из 6 поражений подряд.

«Это был простой спазм. Пара дней отдыха, надеемся, что он будет в порядке к следующей игре», – заявил главный тренер «Хьюстона » Име Удока .

Команда примет «Финикс» у себя дома 12 февраля в среду по местному времени.