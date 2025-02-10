Адриатическая лига. «Партизан» – «Задар», «Црвена Звезда» сыграет с «Будучностью»
Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Сербский «Партизан» примет хорватский «Задар», сербская «Црвена Звезда» сыграет с черногорской «Будучностью».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 16-2, Будучность Черногория – 16-2, Црвена Звезда Сербия – 15-3, Дубай ОАЭ – 15-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 12-7, Цедевита-Олимпия Словения – 11-8, Задар Хорватия – 10-9, Спартак Суботица Сербия – 10-10, ФМП Сербия – 10-10, Мега Сербия – 10-10, Борац Чачак Сербия – 8-12, Студентски центар Черногория – 7-13, Сплит Хорватия – 6-13, КРКА Словения – 4-16, Цибона Хорватия – 3-16, Морнар Бар Черногория – 1-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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