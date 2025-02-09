Стеф Карри о Джимми Батлере: «Моя полная противоположность: я доминирую на периметре, он в «краске». У нас хороший потенциал»

Стефен Карри оценил перспективы дуэта с Джимми Батлером.

В субботу экс-игрок «Майами» набрал 25 очков и 4 передачи в победной встрече с «Чикаго», реализовав 11 из 13 с штрафных.

«Он как бы моя полная противоположность. Я исполнил 16 трехочковых, а он только один. Зато он постоянно становился на линию штрафных, доминировал в «краске». А я доминирую на периметре.

У нас хороший потенциал», – считает многолетний лидер «Уорриорз».