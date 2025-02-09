Стеф Карри о Джимми Батлере: «Моя полная противоположность: я доминирую на периметре, он в «краске». У нас хороший потенциал»
Стефен Карри оценил перспективы дуэта с Джимми Батлером.
В субботу экс-игрок «Майами» набрал 25 очков и 4 передачи в победной встрече с «Чикаго», реализовав 11 из 13 с штрафных.
«Он как бы моя полная противоположность. Я исполнил 16 трехочковых, а он только один. Зато он постоянно становился на линию штрафных, доминировал в «краске». А я доминирую на периметре.
У нас хороший потенциал», – считает многолетний лидер «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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