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Стеф Карри о Джимми Батлере: «Моя полная противоположность: я доминирую на периметре, он в «краске». У нас хороший потенциал»

Стефен Карри оценил перспективы дуэта с Джимми Батлером.

В субботу экс-игрок «Майами» набрал 25 очков и 4 передачи в победной встрече с «Чикаго», реализовав 11 из 13 с штрафных.

«Он как бы моя полная противоположность. Я исполнил 16 трехочковых, а он только один. Зато он постоянно становился на линию штрафных, доминировал в «краске». А я доминирую на периметре. 

У нас хороший потенциал», – считает многолетний лидер «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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logoГолден Стэйт
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