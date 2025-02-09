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Патрик Миллер из «Локо» исполнил сальто назад перед матчем

Патрик Миллер удивил одноклубников неожиданным движением.

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» сделал сальто назад в подтрибунном помещении перед матчем Лиги ВТБ с «Астаной».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Локомотива-Кубань»
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Патрик Миллер
logoЕдиная лига ВТБ
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