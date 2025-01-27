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Григорий Мотовилов и Антониус Кливленд – в Топ-10 моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.

Первые места в Топ-10 заняли Григорий МотовиловАстана») и Антониус КливлендЛокомотив-Кубань»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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