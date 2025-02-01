Патрик Миллер о награде MVP января: «Больше сосредоточен на самом главном трофее, а именно чемпионстве»
Патрик Миллер прокомментировал награду MVP Единой лиги ВТБ по итогам января.
«Очень рад получить эту награду! В первую очередь хочу поблагодарить Лигу – для меня это огромная честь! Большое спасибо моей семье, товарищам по команде и тренерскому штабу: без них я бы не смог удостоиться звания MVP.
Но все же я больше сосредоточен на самом главном трофее, а именно чемпионстве. Знаю, нам предстоит еще много работы, и эта награда точно даст мне мотивацию продолжать в том же духе и делать все, что в моих силах, для победы нашей команды», – сказал разыгрывающий «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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