Патрик Миллер о награде MVP января: «Больше сосредоточен на самом главном трофее, а именно чемпионстве»

Патрик Миллер прокомментировал награду MVP Единой лиги ВТБ по итогам января.

«Очень рад получить эту награду! В первую очередь хочу поблагодарить Лигу – для меня это огромная честь! Большое спасибо моей семье, товарищам по команде и тренерскому штабу: без них я бы не смог удостоиться звания MVP.

Но все же я больше сосредоточен на самом главном трофее, а именно чемпионстве. Знаю, нам предстоит еще много работы, и эта награда точно даст мне мотивацию продолжать в том же духе и делать все, что в моих силах, для победы нашей команды», – сказал разыгрывающий «Локомотива-Кубань».