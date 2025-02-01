Патрик Миллер признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам января
Патрик Миллер получил индивидуальную награду Лиги ВТБ.
Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам января.
В январе «Локомотив-Кубань» одержал 4 победы в 6 матчах, а Миллер внес весомый вклад в важные выездные виктории в противостоянии с лидерами чемпионата ЦСКА (106:104) и «Зенитом» (117:98). С армейцами Патрик провел на площадке 35 минут, набрав 16 очков, 8 передач и 5 подборов, в игре с питерцами отличился 40 баллами эффективности.
Средние показатели Миллера в январе составили 17,0 очка (48,5% с игры, 37,5% 3-очковых, 79,5% штрафных), 7,5 передачи, 3,0 подбора, 2,2 перехвата, 24,7 балла в рейтинге эффективности.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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