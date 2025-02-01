Патрик Миллер признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам января

Патрик Миллер получил индивидуальную награду Лиги ВТБ.

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам января.

В январе «Локомотив-Кубань» одержал 4 победы в 6 матчах, а Миллер внес весомый вклад в важные выездные виктории в противостоянии с лидерами чемпионата ЦСКА (106:104) и «Зенитом» (117:98). С армейцами Патрик провел на площадке 35 минут, набрав 16 очков, 8 передач и 5 подборов, в игре с питерцами отличился 40 баллами эффективности.

Средние показатели Миллера в январе составили 17,0 очка (48,5% с игры, 37,5% 3-очковых, 79,5% штрафных), 7,5 передачи, 3,0 подбора, 2,2 перехвата, 24,7 балла в рейтинге эффективности.