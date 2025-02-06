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«Индиана» обменяет Джеймса Уайзмена в «Торонто»

Джеймс Уайзмен станет игроком «Торонто».

«Индиана» обменяет центрового Джеймса Уайзмена в «Торонто». Канадский клуб также получил денежную компенсацию.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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