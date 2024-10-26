Джеймс Уайзмен: «Я в отличном расположении духа»

Джеймс Уайзмен признался, что ему непросто, но он в хорошем расположении духа.

Центровой «Индианы» обратился к болельщикам впервые после разрыва ахиллова сухожилия.

«Спасибо всем, кто поддерживает меня. Это новая дорога, новый путь, новые трудности, которые нужно преодолеть. Я в порядке. Мне определенно непросто. Не буду врать, мне непросто.

В жизни всякое случается, это часть игры, это часть баскетбола. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я в отличном расположении духа», – сказал Уайзмен .