Джеймс Уайзмен: «Я в отличном расположении духа»
Джеймс Уайзмен признался, что ему непросто, но он в хорошем расположении духа.
Центровой «Индианы» обратился к болельщикам впервые после разрыва ахиллова сухожилия.
«Спасибо всем, кто поддерживает меня. Это новая дорога, новый путь, новые трудности, которые нужно преодолеть. Я в порядке. Мне определенно непросто. Не буду врать, мне непросто.
В жизни всякое случается, это часть игры, это часть баскетбола. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я в отличном расположении духа», – сказал Уайзмен.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Джеймса Уайзмена
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