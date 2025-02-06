Владимир Дячок стал генеральным секретарем и исполнительным директором РФБ
Владимир Дячок утвержден на должность генсека и исполнительного директора РФБ.
Исполнительный комитет РФБ утвердил Владимира Дячка на должность генерального секретаря и исполнительного директора организации, сообщается на официальном сайте РФБ.
Заседание исполкома РФБ состоялось в среду.
«Назначение Владимира Дячка — это важный шаг для нашей федерации. Он обладает необходимыми компетенциями и опытом для эффективной работы как на внутреннем, так и на международном уровне. В тандеме с Сергеем Моней они сосредоточатся на развитии национальных команд и взаимодействии с зарубежными партнерами», – отметил президент РФБ Андрей Кириленко.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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