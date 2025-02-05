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Джоэл Эмбиид о трипл-дабле в первом матче после возвращения: «Боялся, что и меня обменяют»

Джоэл Эмбиид пошутил по поводу обмена Луки Дончича .

Во время пресс-конференции после победы над «Далласом» центровой «Филадельфии» ответил на вопрос об успешном перфомансе в первой же встрече после пропуска 15 матчей из-за травмы.

Эмбиид оформил трипл-дабл и исполнил победный бросок.

«Боялся, что и меня обменяют», – произнес Эмбиид с улыбкой.

В воскресенье в НБА состоялся сенсационный обмен, когда «Мэверикс» отправили в «Лейкерс» Луку Дончича за Энтони Дэвиса.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кита Помпи
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