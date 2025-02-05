Коби Уайт о слухах про обмен: «Хотелось бы остаться в «Буллс»
Коби Уайт отреагировал на слухи про возможный обмен.
«Я понимаю, что не являюсь неприкасаемым. Но мне бы хотелось остаться в «Буллс». Я в команде с самого начала карьеры. Это место стало моим домом. Я приобрел себе недвижимость. Меня здесь все устраивает», – заявил защитник «Чикаго».
По информации инсайдеров, «Буллс» изучают, есть ли выгодные варианты обмена 24-летнего защитника.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chicago Tribune
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