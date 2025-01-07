Коби Уайт о данке через Вембаньяму: «Хотел забить сверху, прежде чем он доберется до кольца»

Коби Уайт прокомментировал постер-данк через Виктора Вембаньяму.

«Я хотел попытаться забить сверху, прежде чем он доберется до кольца.

Когда проходил, понял, что, если исполню лэй-ап или что-то типа того, то он поставит блок-шот. Поэтому подумал, что должен забить сверху. Просто хотел быть уверенным, что попаду в корзину», – сказал разыгрывающий «Чикаго ».

Уайт забил сверху через Вембаньяму за 16 секунд до конца матча против «Сперс», увеличив преимущество «Буллс» до 3 очков.