Коби Уайт о данке через Вембаньяму: «Хотел забить сверху, прежде чем он доберется до кольца»
Коби Уайт прокомментировал постер-данк через Виктора Вембаньяму.
«Я хотел попытаться забить сверху, прежде чем он доберется до кольца.
Когда проходил, понял, что, если исполню лэй-ап или что-то типа того, то он поставит блок-шот. Поэтому подумал, что должен забить сверху. Просто хотел быть уверенным, что попаду в корзину», – сказал разыгрывающий «Чикаго».
Уайт забил сверху через Вембаньяму за 16 секунд до конца матча против «Сперс», увеличив преимущество «Буллс» до 3 очков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Чикаго» в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем