3

Коби Уайт о данке через Вембаньяму: «Хотел забить сверху, прежде чем он доберется до кольца»

Коби Уайт прокомментировал постер-данк через Виктора Вембаньяму.

«Я хотел попытаться забить сверху, прежде чем он доберется до кольца.

Когда проходил, понял, что, если исполню лэй-ап или что-то типа того, то он поставит блок-шот. Поэтому подумал, что должен забить сверху. Просто хотел быть уверенным, что попаду в корзину», – сказал разыгрывающий «Чикаго».

Уайт забил сверху через Вембаньяму за 16 секунд до конца матча против «Сперс», увеличив преимущество «Буллс» до 3 очков.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Чикаго» в соцсети X
logoЧикаго
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoКоби Уайт
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Коби Уайт воткнул через Вембаньяму. «Чикаго» украл концовку
4сегодня, 10:25
«Мы должны следить, что соблюдается честность соревнований». Билли Донован заявил, что «Буллс» не думают о пике 1-го раунда
7сегодня, 08:55
НБА. 37 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Клипперс», «Нью-Йорк» уступил на своей площадке «Орландо» и другие результаты
122сегодня, 07:15
Коби Уайт забил сверху через Виктора Вембаньяму в концовке матча против «Сперс»
5сегодня, 05:27Видео
Рекомендуем
Главные новости
Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Гран-Канарией», «Валенсия» – с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
15 минут назад
Зайон Уильямсон может вернуться в сегодняшнем матче против «Миннесоты»
151 минуту назад
«Мы должны следить, что соблюдается честность соревнований». Билли Донован заявил, что «Буллс» не думают о пике 1-го раунда
7сегодня, 08:55
Расселл Уэстбрук о Николе Йокиче: «Часто взаимодействуем, не говоря ни слова. Наши мысли сходятся»
5сегодня, 08:01
Майк Буденхольцер о переводе Била и Нуркича на скамейку запасных: «Нам кажется, что нужно что-то менять»
5сегодня, 07:55
Дуайт Ховард – Шакилу О’Нилу: «Ты слишком большой, чтобы быть таким неуверенным в себе»
7сегодня, 07:46
Данки Амира Коффи, Оби Топпина и Коби Уайта – в десятке лучших моментов дня
сегодня, 07:34Видео
Шакил О′Нил – Дуайту Ховарду: «Больше никогда не упомяну твое имя, чувствительный здоровяк»
8сегодня, 07:26
НБА. 37 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Клипперс», «Нью-Йорк» уступил на своей площадке «Орландо» и другие результаты
122сегодня, 07:15
«Мне придется поговорить с тобой как мужчина с мужчиной». Дуайт Ховард предложил Шакилу О’Нилу встретиться
6сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Уилл Клайберн выбыл как минимум на два месяца из-за травмы стопы
сегодня, 08:11
ACB. «Баскония» дома уступила «Реалу»
вчера, 22:55
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» победил «Тофаш», «Яловаспор» обыграл «Дарушафаку»
вчера, 21:03
«Реал» проявляет интерес к Сэму Деккеру
вчера, 20:11
Эван Фурнье сыграет за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025
вчера, 16:07
Адриатическая лига. «Партизан» взял верх над «Мегой» в овертайме
вчера, 15:37
Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма
1вчера, 11:27Видео
Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»
4вчера, 11:17
Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»
1вчера, 08:15
Чемпионат Италии. 28 очков Брукса помогли «Милану» разгромить «Пистою», «Реджо-Эмилия» уступила «Виртусу» и другие результаты
5 января, 20:51
Рекомендуем