Кайри Ирвинг об обмене Дончича: «Я все еще не отошел, скучаю по своему брату. Команда будет преследовать прежние цели с новыми игроками»

Кайри Ирвинг прокомментировал сенсационный обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

«Это настоящий шок, потрясение. Представьте, что собираетесь лечь спать, но тут узнаете такие новости.

Я все еще не отошел от этого. Скучаю по своему брату [hermano].

Это бизнес. Мне нужно приспособиться и быть готовым приветствовать новых товарищей по команде с распростертыми объятиями, и быть готовым вернуться в Даллас, чтобы предстать перед нашими болельщиками. Я знаю, что люди чувствуют то же самое. Я тоже это чувствую, ребята. Так что, да, у нас сейчас переходный период. Не хочу преуменьшать это, но вместе с тем и проявлять неуважение к нашим новым ребятам. Они помогут нам победить и приблизиться к чемпионству, но сейчас нам больно.

Важно убедиться, что мы на связи и делаем все, чтобы иметь все необходимые качества чемпионской команды. Итак, у «Мэверикс» то же видение и планы, просто ребята в раздевалке немного другие. Нам придется приспособиться, но все будет хорошо», – заявил игрок «Далласа » во время выезда в Филадельфию.