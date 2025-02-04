Кристапс Порзингис: «Парень на улице спросил, слышал ли я про трейд. Подумал, что это меня, потом узнал, что Луку. Самый безумный обмен в истории»
Кристапс Порзингис рассказал, как узнал об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».
По словам центрового «Бостона», он впервые услышал о сенсационной сделке от болельщика на улице в Филадельфии.
«Парень на улице спросил, слышал ли я про трейд. Сперва подумал, что это меня обменяли: «Что случилось? Меня что, обменяли?» А он такой: «Нет, Лука в «Лейкерс». Отвечаю: «Быть такого не может». Полез в телефон, все прочитал.
Честно, не могу в это поверить. На мой взгляд, это самый безумный обмен в истории НБА. Невероятно», – рассказал латыш.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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