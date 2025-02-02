Участник Матча всех звезд НБА: «Насколько же «Мэверикс» не нравится Лука?»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что один из участников предстоящего Матча всех звезд написал ему: «Насколько же «Мэверикс» не нравится Лука?».
«Такая реакция у всей лиги. Опытные тренеры говорят, что никогда не видели ничего подобного. Луке 25 лет. Я уверен, что он подписал бы супермакс с «Далласом» этим летом. Так что не думаю, что обмен вызван какими-либо сомнениями в возможности продолжения совместной работы.
«Даллас» решил, что будущее с Дончичем не соответствует интересам клуба. 25-летний баскетболист, который 5 лет попадал в 1-ю сборную НБА и несколько месяцев назад дотащил их до финала, и они решили прекратить сотрудничество, причем сделать это резко.
Они не выставили его на аукцион, не стали собирать предложения, обратились к одному клубу и провели все в тишине. Это шокирует.
Мы все знаем, какие у Дончича слабые стороны, и знакомы с тем, что делает его великим. Но никто в мире не имеет больше информации о нем, чем «Даллас». И они прикрыли лавочку. Это поразительная ситуация», – заключил инсайдер.
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