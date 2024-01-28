Кубок России. Женщины. «Самара» в овертайме одолела «Надежду» в матче за бронзу, УГМК сыграет с курским «Динамо» в финале

Сегодня проходят решающие матчи «Финала четырех» Кубка России среди женский команд.

В матче за третье место в Екатеринбурге оренбургская «Надежда» в овертайме уступила «Самаре» (68:71 ОТ), в финале УГМК сыграет с курским Динамо.

Женщины

Финал четырех

Матч за 3-е место

Надежда – Самара – 68:71 (22:17, 11:20, 15:15, 16:12, 4:7)

НАДЕЖДА: Томпсон Юник (19 + 18 подборов), Медведева (14 + 6 подборов), Беверли Келли (13)

САМАРА: Полуянова (16), Бэйтс Мелори (14 + 14 подборов + 5 потерь + 3 блок-шота), Лира Маседу (13 + 7 подборов + 5 передач), Зайцева (13 + 7 подборов)

28 января. 13.00

Финал

УГМК – Динамо Курск

28 января. 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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