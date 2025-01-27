«Филадельфия» получила предложения по Гершону Ябуселе от нескольких команд из зоны плей-офф
Гершон Ябуселе вызывает интерес в НБА.
29-летний форвард «Филадельфии» набирает 10,3 очка, 5,5 подбора и 2 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне, реализуя 61,3% двухочковых и 39,4% трехочковых бросков.
Несколько команд, находящихся в зоне плей-офф, обратились к «Сиксерс» с предложениями по обмену баскетболиста.
Ранее организация не собиралась совершать сделки с участием Ябуселе. Но недавно владелец команды Джош Харрис заявил, что клуб занимается оценкой направления движения в рамках этого сезона после неудачной первой половины на фоне множественных травм ведущих игроков.
«Филадельфия» занимает 11-ю строчку на Востоке с результатом 17-27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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