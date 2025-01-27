«Филадельфия» получила предложения по Гершону Ябуселе от нескольких команд из зоны плей-офф

Гершон Ябуселе вызывает интерес в НБА.

29-летний форвард «Филадельфии» набирает 10,3 очка, 5,5 подбора и 2 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне, реализуя 61,3% двухочковых и 39,4% трехочковых бросков.

Несколько команд, находящихся в зоне плей-офф, обратились к «Сиксерс» с предложениями по обмену баскетболиста.

Ранее организация не собиралась совершать сделки с участием Ябуселе . Но недавно владелец команды Джош Харрис заявил , что клуб занимается оценкой направления движения в рамках этого сезона после неудачной первой половины на фоне множественных травм ведущих игроков.

«Филадельфия » занимает 11-ю строчку на Востоке с результатом 17-27.