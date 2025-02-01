«Миннесота» заинтересована в приобретении Гершона Ябуселе

Гершон Ябуселе интересен финалисту Западной конференции.

Как информирует обозреватель Джейк Фишер, «Миннесота » является одной из команд, которая хотела бы заполучить французского «большого».

Ранее сообщалось, что «Селтикс», «Никс» и «Наггетс» входят в число клубов, которым интересен Гершон .

29-летний форвард «Филадельфии» набирает 10,8 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне, реализуя 62,3% двухочковых и 40,0% трехочковых бросков.

«Филадельфия » занимает 11-ю строчку на Востоке с результатом 19-28.