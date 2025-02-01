«Миннесота» заинтересована в приобретении Гершона Ябуселе
Гершон Ябуселе интересен финалисту Западной конференции.
Как информирует обозреватель Джейк Фишер, «Миннесота» является одной из команд, которая хотела бы заполучить французского «большого».
Ранее сообщалось, что «Селтикс», «Никс» и «Наггетс» входят в число клубов, которым интересен Гершон.
29-летний форвард «Филадельфии» набирает 10,8 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне, реализуя 62,3% двухочковых и 40,0% трехочковых бросков.
«Филадельфия» занимает 11-ю строчку на Востоке с результатом 19-28.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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