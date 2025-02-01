«Чем больше таланта, тем лучше». Девин Букер выступил за расширение составов команд на Матче звезд НБА

Девин Букер поддержал идею расширения состава участников Матча звезд НБА.

Четырехкратный участник Звездного уикенда в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,5 очка и 6,7 передачи за игру. Его не вызвали в этом году.

«В лиге достаточно талантливых ребят, которые заслуживают вызова. Посмотрите на Кайри Ирвинга, Нормана Пауэлла, они проводят невероятные сезоны, действуют крайне эффективно, выигрывают матчи.

На Востоке есть Трэй Янг и Ламело Болл, которые постоянно выдают безумные статистические показатели. Так что чем больше будет таланта на Матче звезд, тем лучше», – считает защитник «Санз».