«Чем больше таланта, тем лучше». Девин Букер выступил за расширение составов команд на Матче звезд НБА
Девин Букер поддержал идею расширения состава участников Матча звезд НБА.
Четырехкратный участник Звездного уикенда в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,5 очка и 6,7 передачи за игру. Его не вызвали в этом году.
«В лиге достаточно талантливых ребят, которые заслуживают вызова. Посмотрите на Кайри Ирвинга, Нормана Пауэлла, они проводят невероятные сезоны, действуют крайне эффективно, выигрывают матчи.
На Востоке есть Трэй Янг и Ламело Болл, которые постоянно выдают безумные статистические показатели. Так что чем больше будет таланта на Матче звезд, тем лучше», – считает защитник «Санз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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