Шакил О′Нил о непопадании Трэя Янга на Матч звезд: «Система несовершенна»

Шакил О′Нил отреагировал на непопадание Трэя Янга на Матч звезд НБА.

«У Янга есть все основания злиться. Участники Матча звезд – это 24 игрока, топового уровня, лучшие. И он заслуживает быть в их числе.

Нам нужно четкое объяснение того, кого мы считает олл-старом, критерии. Система несовершенна.

Я не знаю, что это должно быть, возможно, соотношение статистических показателей и побед. Но Янг – это уровень вот этих 24 лучших игроков НБА . Он может выдавать серьезные показатели, он умеет играть», – считает член Зала славы.

26-летний Янг лидирует в сезоне по передачам за игру (11,4). Лидер «Атланты» также набирает 22,5 очка.