Шакил О′Нил о непопадании Трэя Янга на Матч звезд: «Система несовершенна»
Шакил О′Нил отреагировал на непопадание Трэя Янга на Матч звезд НБА.
«У Янга есть все основания злиться. Участники Матча звезд – это 24 игрока, топового уровня, лучшие. И он заслуживает быть в их числе.
Нам нужно четкое объяснение того, кого мы считает олл-старом, критерии. Система несовершенна.
Я не знаю, что это должно быть, возможно, соотношение статистических показателей и побед. Но Янг – это уровень вот этих 24 лучших игроков НБА. Он может выдавать серьезные показатели, он умеет играть», – считает член Зала славы.
26-летний Янг лидирует в сезоне по передачам за игру (11,4). Лидер «Атланты» также набирает 22,5 очка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем