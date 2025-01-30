Стефен Карри обошел Рэя Аллена по количеству очков за карьеру и стал 27-м в истории НБА
Стефен Карри обошел Рэя Аллена в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» набрал 21 очко в победном матче против лидера чемпионата «Оклахомы» (116:109) и поднялся на 27-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру.
Карри увеличил свой показатель за карьеру до 24 515 очков и обошел члена Зала славы Рэя Аллена (24 505).
26-е место в списке занимает легендарный центровой Патрик Юинг (24 815). Лучшим бомбардиром в истории лиги является Леброн Джеймс (41 474).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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