Домантас Сабонис набрал 21+22+10 при 80% с игры в победной встрече с «Нетс»
Домантас Сабонис стал автором уникального трипл-дабла.
Литовский бигмен набрал 21 очко, 22 подбора и 10 передачи при 80% с игры (8/10), «Сакраменто» победил «Бруклин» со счетом 110:96.
Сабонис стал вторым в истории НБА, кто набрал 20+20+10 при 80% с игры, присоединившись к Уилту Чемберлену (5 раз).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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