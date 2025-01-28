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Домантас Сабонис набрал 21+22+10 при 80% с игры в победной встрече с «Нетс»

Домантас Сабонис стал автором уникального трипл-дабла.

Литовский бигмен набрал 21 очко, 22 подбора и 10 передачи при 80% с игры (8/10), «Сакраменто» победил «Бруклин» со счетом 110:96.

Сабонис стал вторым в истории НБА, кто набрал 20+20+10 при 80% с игры, присоединившись к Уилту Чемберлену (5 раз).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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