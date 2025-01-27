Скаут НБА о Кайлоре Келли: «Идеально подходит «Далласу». Ставит сверху с навесов и блокирует броски»
Кайлор Келли присоединился к «Мэверикс».
Команда испытывает большие проблемы с составом своей передней линии. Из-за травм выбыли Дерек Лайвли и Макси Клебер. Дуайт Пауэлл пропустил уже несколько матчей (травма бедра) и проводит невыразительный сезон в целом.
«Даллас» вынужден полностью рассчитывать на центрового Дэниэла Гэффорда. В помощь ему был подписан 27-летний форвард Кайлор Келли (213 см).
Скаут НБА описал приобретение инсайдеру ESPN Тиму Макмэну: «Он идеально подходит «Далласу» своими навыками. Ставит сверху с навесов и блокирует броски».
По мнению аналитиков, игрок напоминает более высокую и менее атлетичную версию Гэффорда, отличаясь неплохой защитой в «краске» и завершением атак под кольцом, но имея ограниченный атакующий арсенал и слабую защиту на периметре.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Тима Макмэна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем