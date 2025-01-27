Скаут НБА о Кайлоре Келли: «Идеально подходит «Далласу». Ставит сверху с навесов и блокирует броски»

Кайлор Келли присоединился к «Мэверикс».

Команда испытывает большие проблемы с составом своей передней линии. Из-за травм выбыли Дерек Лайвли и Макси Клебер . Дуайт Пауэлл пропустил уже несколько матчей (травма бедра) и проводит невыразительный сезон в целом.

«Даллас » вынужден полностью рассчитывать на центрового Дэниэла Гэффорда . В помощь ему был подписан 27-летний форвард Кайлор Келли (213 см).

Скаут НБА описал приобретение инсайдеру ESPN Тиму Макмэну: «Он идеально подходит «Далласу» своими навыками. Ставит сверху с навесов и блокирует броски».

По мнению аналитиков, игрок напоминает более высокую и менее атлетичную версию Гэффорда, отличаясь неплохой защитой в «краске» и завершением атак под кольцом, но имея ограниченный атакующий арсенал и слабую защиту на периметре.