Жига Самар перешел из «Альбы» в «Гран-Канарию» на правах аренды
Жига Самар доиграет сезон в Испании.
Разыгрывающий (24 года, 198 см) перешел из «Альбы» в «Гран-Канарию» на правах аренды до конца сезона-24/25.
В испанском клубе словенец заменит Карлоса Алосена, который получил серьезную травму колена.
В этом сезоне Жига принял участие в 14 матчах Евролиги, в среднем набирая 4,1 очка и 2,9 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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