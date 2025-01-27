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Жига Самар перешел из «Альбы» в «Гран-Канарию» на правах аренды

Жига Самар доиграет сезон в Испании.

Разыгрывающий (24 года, 198 см) перешел из «Альбы» в «Гран-Канарию» на правах аренды до конца сезона-24/25.

В испанском клубе словенец заменит Карлоса Алосена, который получил серьезную травму колена.

В этом сезоне Жига принял участие в 14 матчах Евролиги, в среднем набирая 4,1 очка и 2,9 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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Жига Самар
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