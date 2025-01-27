Жига Самар перешел из «Альбы» в «Гран-Канарию» на правах аренды

Жига Самар доиграет сезон в Испании.

Разыгрывающий (24 года, 198 см) перешел из «Альбы» в «Гран-Канарию» на правах аренды до конца сезона-24/25.

В испанском клубе словенец заменит Карлоса Алосена, который получил серьезную травму колена.

В этом сезоне Жига принял участие в 14 матчах Евролиги , в среднем набирая 4,1 очка и 2,9 передачи.