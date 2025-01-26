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Яннис Адетокумбо не обратил внимание на отсчет времени болельщиками «Клипперс», но был впечатлен круговым экраном арены Intuit Dome

Яннис Адетокумбо заявил, что не заметил стараний фанатов «Клипперс».

Болельщики, сидевшие на «Стене» – специальной вертикальной трибуне за щитом, отсчитывали  длительность исполнения штрафных бросков звездного форварда «Бакс» с помощью плакатов.

«За кольцом? Я не заметил. Но я оценил круговой экран (Halo Board) на арене. Он потрясающий, лучшее, что я видел за время в НБА», – признался баскетболист.

«Милуоки» уступил «Клипперс» в прошедшем матче (117:127). Адетокумбо реализовал 12 из 15 штрафных бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марка Медины
logoНБА
Intuit Dome
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoКлипперс
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