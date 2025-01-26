Чемпионат Турции. «Галатасарай» уступил «Тюрк Телекому», «Фенербахче» взял верх над «Бююкчекмедже»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Галатасарай» дома уступил «Тюрк Телекому», лидер сезона «Фенербахче » в гостях взял верх над «Бююкчекмедже ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 14-1, Тофаш – 12-4, Анадолу Эфес – 11-4, Бешикташ – 11-5, Галатасарай – 10-5, Бахчешехир – 10-6, Мерсин – 9-7, Каршияка – 8-8, Бурсаспор – 7-9, Петким Спор – 7-9, Тюрк Телеком – 7-9, Бююкчекмедже – 5-11, Дарушафака – 5-11, Яловаспор – 4-11, Маниса – 4-12, Меркезефенди – 2-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.