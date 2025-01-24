Болельщик «Тандер» забросил с середины площадки и заработал 20 тысяч долларов
Болельщик «Тандер» заработал 20 тысяч долларов одним броском.
Мужчина забросил с середины площадки в паузе матча против «Далласа».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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